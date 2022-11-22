أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد الهزيمة ضد الأخضر

تحدث ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، عن مباراة منتخب بلاده ضد المنتخب السعودي، والتي انتهت بفوز تاريخي للأخضر ضد راقصي التانحو ضمن الجــولة الأولى بمجموعات كأس العالم.

وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: “كنا نعرف أن السعودية ستلعب بشكل جيد وحضرنا لذلك، إنه يوم حزين، يجب أن نبقي رؤوسنا مرتفعة للعودة مجددًا، اللاعبون يشعرون بحزن كبير ويرغبون في التعويض.. الفرصة ما زالت أمامنا”.

وأضاف: “كنا الفريق الأفضل، لكن منافسنا استغل الفرص في الشوط الثاني، وكان لدينا زخم من الفرص، لكنه توقف مع تسجيل المنافس هدفين، وفي كل البطولات الكبيرة لامجال للخطأ، ولسوء الحظ هذا ما حصل، ربما هذه أسوأ لحظة بالنسبة إلينا، يجب أن نعود”.

وأكمل: “توقعنا الحضور الجماهيري الكبير للسعودية بحكم قربها من قطر، المنتخب السعودي فريق جيد، حللنا أداءهم وعرفنا أن لديهم لاعبين مميزين”.