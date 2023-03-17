أول تعليق من مدرب البرتغال بعد استدعاء رونالدو لمباراتي ليختنشتاين ولوكسمبورغ

عرض روبرتو مارتينيز اليوم استدعائه لأول مرة كمدرب البرتغال الجديد لمباراتي ليختنشتاين ولوكسمبورغ في نهاية مارس الموافق لمرحلة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ومن بينهم مهاجم النصر كريستيانو رونالدو الذي يبلغ من العمر 38 عامًا وسيواصل الدفاع عن ألوان المنتخب البرتغالي في الجولات التأهيلية المقبلة لكأس أوروبا، بعد أن لعب في مونديال قطر بدون فريق، ستتاح للأسطورة البرتغالية فرصة جديدة مع المدرب الجديد.

وقال روبرتو مارتينيز بعد استدعاء رونالدو: “يمكن أن يجلب كريستيانو الخبرة إنه لاعب كرة قدم وله شخصية مهمة للغاية بالنسبة للفريق أنا لا أنظر إلى العمر، بل أرى جوانب أخرى هي الأكثر أهمية بالنسبة لي”.

وأضاف: “كريستيانو لاعب ملتزم للغاية، هذا منصبي، يمكنه أن يجلب الخبرة إنه لاعب كرة قدم لديه شخصية مهمة جدًا للفريق أنا لا أنظر إلى العمر، كريستيانو لديه فرصة كبيرة ساعد الفريق ونقل خبرته إلى بقية اللاعبين في الفريق، كما يبدو لي أن تكوين فريق ناجح وتنافسي يمثل جانبًا مهمًا للغاية”.

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