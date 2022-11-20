أول تعليق من مدرب قطر بعد الهزيمة من الإكوادور في كأس العالم 2022

أعرب فليكس سانشيز مدرب منتخب قطر لكرة القدم عن حزنه لخسارة فريقه ضد الإكوادور في حفل افتتاح مونديال 2022.

وخسرت قطر 2-0 أمام الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم، حيـــث التـــقى الفريقان على ملعب البيت، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في افتتاح مونديال 2022.

وبهذه النتيجة، سجل المنتخب الإكوادوري أول 3 نقاط في مونديال 2022، متصدرًا المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد قطر بلا نقاط.

وقال فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر في المؤتمر الصــحفي عقب المبـــاراة ضد الإكــــوادور: “الطريقة التي بدأنا بها لم تكن الأفضل وافتقدنا الثقة خلال المباراة، وتلقينا هدفًا مبكرًا وفي المباراة بأكملها حاولنا تعويضه”.

وأضاف: “قام المنتخب الإكوادوري بعمل رائع وقدم مباراة رائعة وتجاوزنا، ولذا علينا التعلم من هذه التجربة والتعويض في المباريات المقبلة”.