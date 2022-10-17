أول تعليق من هيرفي رينارد بسبب غياب ثلاثي الهلال عن قائمة الأخضر

أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد، أسباب غياب عدة نجوم من قائمة الأخضر بداعي الإصابة، ضمن المعسكر التحضيري الخاص بالمنتخب قبل انطلاق نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

استعدادات المنتخب الوطني قبل نهائيات كأس العالم

وتغادر بعثة المنتخب الوطني، ظهر اليوم، متجهة إلى أبو ظبي، عاصمة الإمارات، لبدء المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا لكأس العالم في قطر 2022.

تصريحات مثيرة من رينارد

علق رينارد في تصريحات صحفية خلال استعدادات الأخضر للسفر إلى أبو ظبي:”خبر سيء إصابة سلطان الغنام وعدم جاهزيته مؤخراً، كذلك عدم جاهزية ناصر الدوسري، وقبله أحمد شراحيلي، كلها عوامل عكسية ضد الفريق، لذلك يجب أن نستعد بشكل جيد ونجهز بدائلنا سريعا”.

ويعاني منتخبنا من كثرة إصابات عناصره الأساسية والتي يأتي في مقدمتهم الثلاثي سالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد العويس، بالإضافة إلى إصابة سلطان الغنام وأحمد شراحيلي.