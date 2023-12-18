أول حاسوب “بدماغ بشري عملاق” في العالم سيطلق عام 2024

المناطق_وكالات

كشف علماء من جامعة “ويسترن سيدني” الأسترالية، أنهم يقومون ببناء ما سيكون أول حاسوب “بدماغ بشري عملاق” في العالم يمكنه محاكاة الشبكات على هذا النطاق.

وأوضح العلماء بأنه عندما يتم تشغيل الحاسوب “DeepSouth” على شيكة الإنترنت، في العام المقبل، سيكون قادرًا على إجراء 228 تريليون عملية مشبكية في الثانية، وهو ما ينافس المعدل المقدر للعمليات في الدماغ البشري.

وأكد العلماء أن الأمل في ذلك هو أن نفهم بشكل أفضل كيف يمكن للأدمغة استخدام هذه القوة الصغيرة لمعالجة كميات هائلة من المعلومات.

وأوضحت مجلة علمية بأنه إذا تمكن الباحثون من حل هذه المشكلة، فقد يتمكنون في يوم من الأيام من إنشاء دماغ “سايبورغ” أقوى بكثير من دماغ البشر، بالإضافة إلى أنه يمكن لهذا العمل أيضًا أن يُحدث ثورة في فهمنا لكيفية عمل أدمغتنا.

وقال أندريه فان شيك، مدير المركز الدولي للأنظمة العصبية في جامعة ويسترن سيدني: “التقدم في فهمنا لكيفية حساب الأدمغة باستخدام الخلايا العصبية يعوقه عدم قدرتنا على محاكاة الشبكات الشبيهة بالدماغ على نطاق واسع”.

وأضاف: “محاكاة الشبكات العصبية المتصاعدة على أجهزة الكمبيوتر القياسية باستخدام وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية متعددة النواة بطيئة للغاية وتستهلك الكثير من الطاقة. نظامنا سوف يغير ذلك”.

وأوضح العلماء بأن “DeepSouth” يعد مجرد واحد من العديد من المشاريع البحثية التي تهدف إلى إنشاء آلة تنافس الدماغ البشري”، بحسب مجلة “ساينس أليرت” العلمية.

ويحاول باحثون آخرون معالجة ذات المشكلة من خلال إنشاء “أجهزة كمبيوتر بيولوجية” مدعومة بخلايا دماغية فعلية.