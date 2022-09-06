أول خطاب لـ رئيسة وزراء بريطانيا: «مستمرون في دعم أوكرانيا.. ورفع الأجور ضمن أولوياتي»

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تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس في أول خطاب لها بعد تنصيبها رسيما بتأمين امدادات الطاقة المستقبلية.

ومن أمام مقر رئاسة الوزراء قالت تراس إنه “لا ينبغي أن نخاف من التحديات التي نواجهها”.

وجاء تولي تراس مهمة قيادة المحافظين ورئاسة الوزارة البريطانية في لحظة دقيقة تواجه فيها البلاد أزمة حادة في توفير إمدادات الطاقة في ظل الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأضافت تراس أن بلادها ستقف وراء الديمقراطية والحرية في العالم أجمع بالتعاون مع حلفائنا، في إشارة على ما يبدو لاستمرارها دعم أوكرانيا.

وشددت على عزمها التعامل مع أزمة الطاقة التي تسببت فيها “حرب بوتين” على أوكرانيا، على حد قولها.

وعلى صعيد الوضع الداخلي قالت إنها ستعمل على بناء المدارس والمستشفيات ورفع الأجور.

وكانت تراس قد تعهدت عشية يوم انتخابات المحافظين بأنها، إن عُيّنت في المنصب، ستطرح خطّة للتعاطي مع ارتفاع أسعار الكهرباء خلال أسبوع.

وتواجه الأسر البريطانية ارتفاعًا بنسبة 80% بأسعار الكهرباء والغاز، في تفاقم دراماتيكي لأزمة غلاء المعيشة قبل فصل الشتاء.

واليوم الثلاثاء كلفت الملكة إليزابيث الثانية، ليز تراس بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة خلفا لبوريس جونسون.

وقطعت ليز تراس مسافة 1600 كم للتوجه إلى منتجع الملكة النائي في بالمورال في مرتفعات اسكتلندا لتسلم دعوة تشكيل الحكومة.