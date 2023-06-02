أول سعودية.. شيماء رقبان مديرا تنفيذياً للبنك الأفريقي

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أعلنت وزارة المالية أن شيماء رقبان عُينت في منصب المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التنمية الإفريقي؛ لتصبح أول امرأة سعودية تتقلد هذا المنصب الدولي.

وتعدّ رقبان خبيرة مالية ومحاسبة بخبرة تتجاوز 9 سنوات في مجال تمويل البنية التحتية الأساسية، والمحاسبة المالية، والمحاسبة الضريبية، والشؤون الدولية، كما عملت خلال مسيرتها المهنية في وزارة المالية، على قيادة الجهود المتعلقة بالعديد من المنتديات الدولية والأنشطة المالية العالمية الناشئة الجديدة.

وتقلدت رقبان أيضاً منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية الدولية في وزارة المالية، ومنصب مستشار سياسات أول لفريق العمل الخاصة بالبنية التحتية لمجموعة العشرين في المسار المالي تحت رئاسة المملكة.

يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية يعد مؤسسة تمويلية تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية، والتقدم الاجتماعي في البلدان الإفريقية، ويهدف إلى محاربة الفقر، وتحسين الظروف المعيشية في القارة.