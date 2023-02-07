أول صورة للطفل المولود الذي فارقته أمه في الزلزال المدمر

المناطق-متابعات

نشر نشطاء سوريون صورة للطفل الذي ولد في حي جنديرس، وفارقته أمه مع عائلتها بعد أن وضعته في اللحظات الأخيرة من حياتها بسبب الزالزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ونشر الصورة الناشط السوري عمر مدنية وعلق عليها بالقول :” هذا الطفل الذي ولدته أمه تحت أنقاض منزلها الذي دمره الزلزال، الأم ماتت وبقي الطفل حي جنديرس بسوريا.

وكان مدنية قد نشر مقطع فيديو يوثق لحظة ولادة الطفل، وعلق على الواقعة النادرة قائلا :” أم مهجّرة من دير الزور تلد طفلها ثم تموت مع عائلتها بأكملها في جنديرس ريف في حلب جرّاء الزلزال”.

إنقاذ طفل:

وفي ذات السياق كتب الله النجاة للطفل السوري الذي ظهر معلقا في في الأنقاض في محافظة إدلب السورية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

وظهر أحد الأشخاص وهو يحمل الطفل بعد أن ظل عالقا لساعات في الأنقاض وتم تداول صوره بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد رواد تويتر على عملية إنقاذ الطفل بالقول :” نبشركم من مصدر سوري رسمي” الطفل الذي ظهر في الفيديو وهو عالق في الأنقاض بسبب الزلزال تم إنقاذه ولله الحمد”.

إنقاذ 4 أشخاص أحياء:

كما وثق مقطع فيديو تداولته القنوات التركية، أيضا لحظة قيام فرق الإنقاذ بإخراج 4 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض بعدما انهار منزلهم في مدينة غازي عنتاب جراء الزلزال المدمر.

وأسفر الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية اليوم الإثنين ما يزيد عن 2500 قتيل في البلدين حتى اللحظة.

ويظهر الفيديو قيام الأهالي المتطوعين بإخراج الأطفال واحدا تلو الآخر من تحت الأنقاض.