أول طلب لهيرفي رينارد بعد الخسارة من بولندا بكأس العالم

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة إلى جماهير الأخضر، عقب الخسارة أمام المنتخب البولندي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية بمونديال قطر 2022.

ونشر المدير الفني هيرفي رينارد على حساب الرسمي على موقع تويتر، قائلًا: ” شكر للجماهير التي حضرت اللقاء، أريد أن يكون استاد لوسيل ممتلىء عن آخره في مباراة المكسيك المقبلة”.

ويخوض المنتخب الوطني المباراة الأخير من أجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل، ويحتاج الأخضر للفوز دون النظر لأي نتائج لحسم بطاقة الصعود.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره المكسيكي بالجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس العالم يوم الـ30 نوفمبر الجاري.

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