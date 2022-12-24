أول طلب من الاتحاد قبل مواجهة الهلال بالدوري

تقدم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل إسناد مواجهتهم المقبلة أمام الهلال في الكلاسيكو يوم 5 يناير 2023 إلى صافرة طاقم تحكيم أجنبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن للمحترفين.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” فإن إدارة النادي الاتحاد ضمت في خطابها الطلب نفسه لمواجهة أبها في 31 من الشهر الجاري، ضمن الجولة 11 دوريا.

وتابعت: إدارة نادي الاتحاد أرفقت في طلبها الحوالات المالية التي تثبت سداد كافة مبالغ المواجهتين.

وجاء طلب الاتحاد للحكام الأجانب منذ الجولة الأولى في دوري روشن السعودي، وأتبعتها أخيرًا بطلب لمباراة الشباب في كأس الملك التي جرت أمس الأول، وعبروا إلى دور الـ 8 بركلات الترجيح.

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