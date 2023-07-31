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أول ظهور لرئيس النيجر المعزول منذ الانقلاب

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 31 يوليو 2023 - 2:05 صباحًا

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في أول ظهور له منذ الانقلاب في 26 يوليو، ظهر رئيس النيجر المعزول محمد بازوم مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو بمقر الإقامة الرئاسية المعتقل فيها الأحد.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 31 يوليو 2023 - 2:05 صباحًا
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