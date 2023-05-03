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أطلق أطباء المسالك البولية في جامعة ساوثرن كاليفورنيا، تجربة سريرية لإجراء أول عملية زرع مثانة بشرية في العالم. وتقوم التجربة بفحص المشاركين المحتملين بنشاط لهذا النوع الأول من الزرع.

وقدّم الدكتور إنديربير جيل والجراح نيما ناصري، تحديثاً لأبحاثهما الجراحية خلال الاجتماع السنوي لجمعية المسالك البولية الأمريكية، وتضمن تقييماً لأعضاء المثانة المقدمة من عائلات المتبرعين.

ووفق موقع «مديكال إكسبريس»، لم يسبق لأي شخص أن أجرى عملية زرع المثانة في البشر، لكن هذا قد يتغير قريباً.

وقال الدكتور جيل: «الزرع خيار علاجي منقذ للحياة للحالات التي تؤثر على العديد من الأعضاء الرئيسية، ويمكن أن يكون زرع المثانة خطوة تاريخية، فنحن على وشك تحقيق تقدم طبي لديه القدرة على إحداث ثورة في كيفية تعاملنا مع المثانة المخترقة».

وقال الدكتور ناصري: «لقد عملنا بجد لتوسيع حدود ما يعتبر ممكناً للمرضى المعرضين لخطر شديد، الذين كانت لديهم خيارات قليلة تقليدياً».

ويرجع سبب عدم إجراء زرع مثانة من قبل إلى البنية الوعائية المعقدة لمنطقة الحوض والتعقيد التقني للإجراء.