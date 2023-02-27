أول لقاح للسرطان في العالم يقترب من الحصول على موافقة “الغذاء والدواء” الأمريكية

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حصل لقاح للسرطان من إنتاج شركة موديرنا على وضع “علاج متقدم” مما يمهد الطريق للموافقة عليه سريعاً، حيث أظهرت المرحلة الثانية من التجارب السريرية له التي أجريت على 157 مريضًا تقليله من فرصة الانتكاس أو الوفاة لدى المرضى بعد الجراحة بنسبة 44 %، مقارنة بعقار العلاج المناعي بمفرده.

ودفعت النتائج الواعدة للعلاج إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى إصدار التعيين الخاص به، مما قد يقلل الوقت المستغرق للموافقة عليه حتى 8 أشهر، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويتكون العلاج التجريبي من جرعة موديرنا وعقار العلاج المناعي Keytruda المخصص لعلاج المرضى الذين يتعافون من سرطان الجلد المتقدم والمعرضين لخطر عودة الأورام، والذي تنتجه شركة ” ميرك اند كو”.

ويستخدم اللقاح الجديد تقنية “حمض نووي ريبوزي رسول” التي تستخدم أجزاء من الشفرة الوراثية من أورام المرضى لتعليم الجسم محاربة السرطان، حيث سيتم إعطاؤه للأشخاص بعد الجراحة لمنع عودة الورم، ويصمم خصيصًا لكل مريض، مما يعني أنه لن تكون هناك نسختان متماثلتان.

وسيحصل المريض على 9 جرعات كل 3 أسابيع، بالإضافة إلى جرعة واحدة من Keytruda كل 3 أسابيع، حيث سيمكن الجسم من التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها قبل أن تبدأ في التكاثر وتشكيل الأورام.

وأكدت شركتا موديرنا وميرك اند كو، أنهما تخططان لبدء دراسة المرحلة الثالثة في العلاج هذا العام، حيث سيتم اختباره على الآلاف من المرضى، ومن ثم التوسع للنظر في السرطانات الأخرى.