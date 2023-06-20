أول مشروع للطاقة الحرارية الجوفية العميقة بعد 37 عاما

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أول مشروع للطاقة الحرارية الجوفية العميقة في المملكة المتحدة منذ نحو أربعة عقود بدأ العمل يوم الإثنين، خطة يأمل مؤيدوها أن تدعم قضية الطاقة الحرارية الجوفية على الرغم من تكاليفها العالية.

بوصولها إلى ما يقارب خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض، ستستخدم بئر في كورنوول الماء الذي تصل حرارته إلى 200 درجة مئوية وتوفر التدفئة للبيوت الزجاجية القريبة والمواطن البيئية المغلقة للغابات المطيرة.

“تدفئة الغابات المطيرة أمر مكلف”، كما تشرح جاس جراند، الرئيس التنفيذي لـ”إيدن جيوثيرمال”، مضيفة أن “النظام سيخفض فواتير الطاقة لمشروع إيدن 40 في المائة تقريبا”.

يأتي المشروع في وقت زيادة الاهتمام بالطاقة الحرارية الجوفية في المملكة المتحدة، بما في ذلك خدمات الصحة الوطنية التي تخطط لاستخدام التدفئة الحرارية الجوفية لبعض المشافي للوصول إلى هدفها الصفري.

يتوقع صدور تقرير رسمي من الحكومة بشأن الطاقة الحرارية الجوفية العميقة في الأسابيع المقبلة، حيث ستقيم إمكاناتها في المملكة المتحدة وتقدم توصيات للسياسات.

استمداد الحرارة من باطن الأرض عن طريق الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية من الماء الساخن تحت الأرض هو طاقة موثوقة على مدار الساعة وانبعاثاتها قليلة.

على الرغم من تعامل المملكة المتحدة مع فكرة مشاريع الحرارة الجوفية بشكل سطحي خلال أزمة الطاقة في السبعينيات، إلا أنه لا يوجد دعم سياسي محدد للطاقة الحرارية الجوفية.

على عكس مشاريع الحرارة الجوفية السطحية، التي تمثل معظم مشاريع الحرارة الجوفية الحالية في المملكة المتحدة، فإن الآبار العميقة التي تبلغ أكثر من 500 متر تصل إلى مياه شديدة الحرارة ويمكن أن تستخدم للتدفئة وتوليد الكهرباء.

عندما يبدأ تشغيلها، ستكون بئر إيدن هي البئر الحرارية الجوفية العميقة الوحيدة العملية في المملكة المتحدة.

“سيجذب هذا المشروع كثيرا من الأنظار، ويستحق ذلك”، كما يقول الأستاذ جون جلوياس، المدير التنفيذي لمعهد درم للطاقة. “سيوضح أن الحرارة الجوفية العميقة يمكنها توليد حرارة منخفضة الكربون للعملاء في أنحاء المنطقة”.

تشمل الجهود الأخرى الجارية مشروع يونايتد داونز للطاقة الحرارية الجوفية العميقة الذي يقع في كورنوول أيضا، الذي سينتج كلا من الطاقة والحرارة، وانتهى من حفر بئرين عميقتين مع خطط قيد التنفيذ لمصنع آخر.

بدأ أول نظام للطاقة الحرارية الجوفية العميقة في المملكة المتحدة في ساوثهامبتون في 1986، لكنه مغلق الآن للإصلاحات.

كانت تكلفة حفر الآبار تحديا مستمرا للطاقة الحرارية الجوفية في المملكة المتحدة، فهي، على عكس آيسلندا، لا تقع على حدود الصفائح التكتونية، ما يعني أن الحرارة بعيدة جدا عن سطح الأرض.

في “إيدن جيوثيرمال”، أقرت جراند بأن حفر البئر كان صعبا ومكلفا.

قالت “كان علينا الحفر في الجرانيت شديد الصلابة وذلك مرتفع التكلفة. وكنا نفعل ذلك أثناء كوفيد، حيث كان مكلفا للغاية. إنه تجريبي، كما أنه مشروع بحث. إذا كنا نقوم بمشروع تجاري، فلن نفعله هكذا”.

بتمويل من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية جزئيا ومن مجلس مقاطعة كورنوول، بلغت تكلفة بناء البئر نحو 24 مليون جنيه استرليني، وسينتج النظام الحالي 1.4 ميجاواط من الطاقة.

يعد طول الوقت اللازم لتوليد طاقة كافية للاتصال بشبكة الطاقة المتجددة تحديا آخر لمثل هذه المشاريع، أمر يصبح مأزقا لكثير من مشاريع الطاقة المتجددة عبر أوروبا.

“سيسرنا تحويلها إلى كهرباء، لكنه كابوس، اتصالي بالشبكة سيكون في كانون الأول (ديسمبر) 2036″، كما قالت جراند. “تلك مشكلة كبيرة جدا”.

أحد المجالات التي يمكن أن تصنع الطاقة الحرارية الجوفية فيها فارقا بسرعة هي أنظمة التدفئة، التي لا تحتاج غالبا إلى الآبار العميقة المكلفة التي يحتاج إليها إنتاج الكهرباء.