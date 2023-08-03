أيتام جمعية “كهاتين” يشاركون في بطولة الملك سلمان للأندية العربية بالطائف

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شارك مجموعة من أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة “كهاتين” في بطولة الملك سلمان للأندية العربية بالطائف ضمن المباريات المقامة في مدينة الملك فهد الرياضية, وذلك امتداداً لتعزيز اندماج الأيتام في المجتمع، وتحقيقاً للتوجهات الإستراتيجية للجمعية.

وتأتي مشاركة الأيتام من خلال الدخول مع طاقم الحكام وجامعي الكرات خلف المرمى في مباريات البطولة بمعدل 12 يتيماً في كل مباراة.

وقدم مجلس إدارة جمعية “كهاتين” الشكر والتقدير للاتحاد العربي لكرة القدم والراعي الرسمي للبطولة على ما قُدم من تسهيلات لتمكين أيتام الجمعية من المشاركة في هذا المحفل الرياضي.