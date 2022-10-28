أيرلندا الشمالية في طريقها لإجراء انتخابات البرلمان

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تمضي أيرلندا الشمالية في طريقها لإجراء انتخابات الجمعية “البرلمان” قبل عيد الميلاد، مع انقضاء الموعد النهائي لاستعادة الحكومة في “ستورمونت” مبنى البرلمان في أيرلندا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أنه من المتوقع أن يدعو وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، في الحكومة البريطانية، كريس هيتون هاريس، اليوم الجمعة، إلى إجراء الانتخابات، بعد فشل آخر محاولة لإعادة السلطة التنفيذية متعددة الأحزاب.

ويعرقل الحزب الديمقراطي الاتحادي استعادة تقاسم السلطة كجزء من احتجاجه على بروتوكول أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانتهى الإطار الزمني التشريعي، ومدته ستة أشهر، لتشكيل الإدارة اعتبارًا من الساعات الأولى من اليوم.