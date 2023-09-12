“أيفون 15” بمميزات جديدة كلياً

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كشفت شركة آبل الأمريكية عن أحدث إصداراتها من سلسلة هواتفها الشهيرة “أيفون”، والتي تحمل اسم “أيفون 15”.

وأوضحت الشركة الأمريكية، خلال حفلها السنوي المخصص للكشف عن أحدث ابتكاراتها، أن “أيفون 15” يأتي بمعالج A16 Bioni، ويحمل خاصية “دايناميك إيلاند” الجديدة.

وتصمنت النسخة “برو” من الهاتف الجديد، زر “action button”، يمكن من خلاله القيام بالعديد من المهام، مثل تفعيل خاصية عدم الإزعاج وعمل “شورت كات” وفتح الكاميرا وغيرها.

وتتمتع نسختا “أيفون 15″ و”أيفون 15 بلس” بعدسة “وايد” 48 ميجا بيكسل، كما حمت النسخ الأحدث من “أيفون” منفذ “USB C” للمرة الأولى منذ بدء تصنيع سلسلة الهواتف الذكية الأشهر عالمياً.

وطرحت الشركة الأمريكية ألواناً جديدة في هاتفها الحديث، شملت الوردي والأصفر والأزرق الفاتح والأخضر.

وسعّرت الشركة نسخة “أيفون 15″ بـ 800 دولار، و”أيفون 15 بلس” بـ 900 دولار، فيما جاءت النسخة “برو” بسعر ألف دولار، و”برو ماكس” بـ 1200 دولار.

كما شهد المحفل الدولي لآبل، الكشف عن النسخة الأحدث من ساعتها الذكية التي حملت اسم “آبل ووتش 9″، بالإضافة إلى “آبل ووتش ألترا 2”.