أيمن زيدان: دخولي معهد الفنون المسرحية أفسد صداقة ممتدة بين والدي وصديقه.. ولم يلتقيا بعد ذلك إطلاقًا (فيديو)

قال الفنان السوري أيمن زيدان، أن دخوله معهد الفنون المسرحية أفسد صداقة ممتدة بين والده وصديقه، مُشيرًا، أنهم لم يلتقيا بعد ذلك إطلاقًا.

وأضاف أيمن زيدان، خلال ظهوره ببرنامج “ذات” الذي يُدمه سامي الجابر: “رحمك الله يا عم أبو سمير وكان يدعى صلاح، لكنه خسر والدي بعد ذلك، دخلت المعهد ولكنني أفسدت صداقة كبيرة بين صديقين”.

وأكمل: “دخلت المعهد على جثة صداقى بين والدي وصديقة، ولم يلتقيا بعد ذلك، وعندما حققت نجاحي، وتحولت بالنسبة لوالدي إلى مصدر فخر كان صديق والدي رحل إلى الدنيا الأخرة، ولم يشهد نجاحي، وبعدها ترحم عليه والدي وتحسر على صداقته، لأنني استطعت أن أكسب هذا الحلم مشروعيته أمام هذه العائلة”.

أيمن زيدان: دخولي معهد الفنون المسرحية أفسد صداقة ممتدة بين والدي وصديقه، ولم يلتقيا بعد ذلك إطلاقًا.#ذات_ايمن_زيدان @Samialjaber pic.twitter.com/yrEnBQ1Zab — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 2, 2023

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