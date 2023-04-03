أيمن زيدان: عندما تكون من أسرة ريفية بسيطة وأردت أن تصبح فنانًا ستكون أشبه بنبته شيطانية لا تشبه هذا المحيط (فيديو)

قال الفنان السوري أيمن زيدان، أيمن زيدان، أنه عندما تكون من أسرة ريفية بسيطة وأردت أن تصبح فنانًا، ستكون أشبه بنبته شيطانية لا تشبه هذا المحيط

وأضاف أيمن زيدان، خلال ظهوره ببرنامج “ذات” الذي يُقدمه سامي الجابر: “عنما تكون من أسرة ريفية بسيطة، إذا أردت أن تصبح فنانًا أو مذيعًا أو مطربًا فستكون أشبه بنبتة شيطانية بغابة لاتشبه هذا المحيط “.

وأضاف: “خاصة أنك تختار حلم لا يمكن أن تستوعبة هذا الاسر ومنظومتها الإجتماعية، فكيف لنا أن نحقق ما نحلم به دون أن نصطدم بالمنظمة التربوية الأخلاقية، خاصة مع سطوة الأب”.

وأكمل: “درست التجارة لسنة ولم استطع ودرست الحقوق لسنة ولم استطع، وكنت انتظر فتح معهد للتمثيل، كان هناك صديق لوالدي وتوسطت إليه ان يقنع والدي أن أدرس وطلب من أبي وقاله أيمن يريد أن يسجل في المعهد العالي للفنون”.

أيمن زيدان: عندما تكون من أسرة ريفية بسيطة وأردت أن تصبح فنانًا، ستكون أشبه بنبته شيطانية لا تشبه هذا المحيط#ذات_ايمن_زيدان @Samialjaber pic.twitter.com/yYulhE5Lda — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 2, 2023

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