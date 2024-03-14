أين أطول ساعات الصيام في العالم؟.. “خالد الزعاق” يوضح

أوضح “خالد الزعاق” خبير الأرصاد والأحوال الجوية دول أطول ساعات صيام في العالم.

وقال الزعاق إن عدد ساعات الصيام تختلف على حسب الزمان والمكان، لأن الأرض كروية ومسار الشمس مائل.

وأضاف الزعاق خلال تقديمه فقرة تقويم، أن أطول ساعات في الصيام تكون في الصيف، وأقصر ساعات تكون في الشتاء، مشيراً إلى أن أطول ساعات الصيام حول العالم ستكون على النرويج وفيلندا وتصل فيها عدد الساعات إلى 23 ساعة تقريباً.

وتابع الزعاق أن أقصر ساعات الصيام في العالم على الأرجنتين وجزر القمر وجنوب أفريقيا، وتصل عدد الساعات فيها إلى 12 ساعة تقريباً.