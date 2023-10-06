إبداعات 500 أسرة منتجة بمنطقة الجوف تجسد التراث وتثري المهرجانات وتستقطب السياح

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تجسد إبداعات ومشغولات أكثر من 500 أسرة منتجة بمنطقة الجوف تراث وموروث المنطقة، كما تسهم في إثراء الفعاليات والمهرجانات وتلبية طلب الأهالي والزوار والسياح على الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية والمأكولات الشعبية، حيث تحظى الأسر المنتجة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومختلف الجهات المعنية في المنطقة، من خلال التدريب والتأهيل لتجويد المنتجات والتسويق الاحترافي إلى جانب تخصيص أجنحة ومواقع مجهزة في المهرجانات.

وتشمل إبداعات الأسر المنتجة في منطقة الجوف ومحافظاتها العديد من المجالات والحرف تشمل منتجات السدو الذي يعد من أبرز الحرف اليدوية التي تجسد موروث وتراث المنطقة وتتميز بها، وهي حرفة متوارثة من الجدات وتعلمتها المرأة الجوفية وأدخلت عليها الكثير من الإبداعات لتتميز بها وحافظت علي هذه الحرفة.

كما تشمل المجالات التي تبرع فيها الأسر المنتجة بمنطقة الجوف أعمال الصوف، وصناعة الصابون من زيت الزيتون بألوان وتراكيب طبيعية، وصناعة الخوص إلى جانب الحرف والمنتجات الأخرى مثل المأكولات الشعبية والحلويات واستخراج الدبس وإعداد السمن والأجبان والمخللات وتجفيف الفواكهة ودرس السمح، وصناعة العطور والحقائب وأغلفة الهواتف والأزياء التقليدية والاكسسوارات والزينة، كما ظهرت في الآونة الأخيرة صناعة المجسمات للجمالية والنحت والريزون والديكوباج والطباعة وإعادة التدوير والنقش والرسم.

وتحظى الأسر المنتجة في المنطقة بالدعم والمساندة من خلال برامج متعددة لتدريب وتمكين الأسر المنتجة، ومن أبرز الجهات التي تخدمهن جمعية الملك عبدالعزيز النسائية للتنمية الاجتماعية التي قدمت العديد من البرامج خلال السنوات الماضية لتطوير المرأة الجوفية وتمكينها من تحقيق دخل لتحسين حياتها، حيث تقدم الجمعية دورات في التدريب على حرفة السدو والندافة وصناعة الخوص والطباعة والخياطة وصناعة المسابيح من الخرز ونوى الزيتون وفن الضيافة.

ويحتوي المعرض الداخلي لجمعية الملك عبدالعزيز النسائية للتنمية الاجتماعية أعمال المرأة في مجال السدو كما تعمل العديد من الحرفيات في الجمعية لإنتاج قطع السدو بحرفية عالية وتقنيات حديثة تواكب مستجدات العصر، وكذلك تم إدخال التطريز والطباعة وإنتاج قطع تناسب رغبات الجميع، كما توجد أقسام لحرف الكروشيه والندافة والخياطة.

وتسجل الأسر المنتجة حضوراً مميزاً في المهرجانات التي تنظمها أمانة الجوف ومختلف الجهات بالمنطقة، ومن أبرزها مهرجان الزيتون الدولي ومهرجان التمور، حيث تخصص أجنحة ومواقع للأسر المنتجة، كما تنظم الأمانة مهرجان “تذوق” المخصص لإبداعات الأسر المنتجة والشباب في مجالات المأكولات والمشروبات والحلويات وغيرها، وتحظى أعمال ومعروضات الأسر المنتجة بإقبال لافت من زوار المهرجانات والفعاليات التي تحتضنها الجوف.