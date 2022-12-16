إبراهيموفيتش يفجر مفاجأة مدوية: نتيجة النهائي مكتوبة

زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السويدي البالغ من العمر 41 عامًا والذي يلعب مع ميلان، يدعي أنه يعرف من سيفوز بنهائي كأس العالم قطر 2022 وهذه النتيجة “مكتوبة من الآن”.

وقال إبراهيموفيتش للصحفيين قبل المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنســــا بعد وقت قصير من إقصاء فرنسا للمغرب في نصف النهائي: “أعتقد أنه مكتوب بالفعل من الذي سيفوز، أنت تعرف من أعني “.

وحاول إبرا تلميح، ولكن دون جدوى، في استاد لوسيل، ثم قرر التحدث بوضوح: “أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس، لقد كتب بالفعل”، ويعتقد المهاجم السويدي أن انتصار ليونيل ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين “حتمي”.

وقال إبراهيموفيتش مؤخرا في مقابلة مع 433 إنه “يأمل أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم بسبب ميسي”، ولعب زلاتان والبرغوث في نادي برشلونة بين عامي 2009 و 2011 ، عندما ذهب إبراهيموفيتش إلى إيطاليا لتوقيع عقده الأول مع ميلان.