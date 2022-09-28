شاهد.. زلاتان إبراهيموفيتش يدخل عالم السينما بفيلم كوميدي

اقتحم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، عالم السينما، عندما قرر المشاركة بفيلم كوميدي فرنسي.

ونشر النجم السويدي، مقطعا دعائيا للفيلم الفرنسي The Middle Kingdom، الذي سيتم إصداره قريبا، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

ويلعب زلاتان، البالغ 40 عاما، دور قائد روماني يدعى “أونوفوس”، في الإصدار الخامس من السلسلة الفرنسية الناجحة، والتي تم بث الجزء الأول منها في عام 1999.

وحسب المقطع المنشور، فإن زلاتان استخدم كلتا قدميه من أجل رفع خوذة كانت على الأرض، قبل أن يمسكها بيده ثم يضرب أحد الأعداء بها.

وارتدى زلاتان في المشهد درعا فوق قميص ميلان، بينما ظهر في لقطة أخرى وكأنه يلقي خطابا لجيشه الذي يستعد للذهاب إلى معركة.