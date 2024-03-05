إتاحة تعديل الرسائل بـ”إنستجرام” بعد إرسالها

المناطق_متابعات

دخلت ميزة “تعديل الرسائل” ضمن خيارات جديدة جرى إضافتها إلى منصة “إنستجرام”، حتى عقب إرسال الرسالة لمدة تصل إلى 15 دقيقة، مع وجود إضافات أخرى، مثل خيار حفظ الملصقات المفضلة في الرسائل المباشرة للوصول إليها بشكل أسرع.

ويجرى تطبيق الميزة من قبل المستخدم عبر الضغط على الرسالة بشكل مطول على أن يتم بعدها اختيار “تعديل” من القائمة التي تظهر تلقائياً، وبعدها يظهر تنويه بأن الرسالة تم تعديلها.

وتعمل إنستجرام حالياً على خيار جديد يتعلق بتعطيل مؤشرات قراءة الرسائل بالمحادثات؛ حيث تمت إتاحته بشكل جزئي من خلال الدخول إلى قسم الرسائل في الإعدادات لتفعيله.

وتحاول المنصة من خلال تلك الإضافات السير على نهج تطبيقات أخرى مثل “ماسنجر” و”واتس آب” و”تليجرام”، لكنها قررت أن تكون تلك المزايا بشكل تدريجي.