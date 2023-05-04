إتاحة طلبات التقديم على برنامج الابتعاث “طوال العام”

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث اليوم الخميس عن استمرار استقبال طلبات التقديم طوال العام للراغبين في جميع المراحل والتخصصات، لزيادة فرص القبول للطلاب والطالبات.

ويهدف القرار إلى تسهيل رحلة الطلاب والطالبات في الحصول على قبول جامعي من مؤسسة معتمدة في البرنامج؛ بما يتوافق مع أوقات التقديم لجميع دول الابتعاث.

ودعت وزارة التعليم الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى زيارة موقع البرنامج؛ للتعرُّف على الشروط كافة، والمؤسسات التعليمية المعتمدة، والمجالات بحسب المسارات، ثم التواصل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة في دول الابتعاث للحصول على قبول جامعي.

وبينت أن القبول يكون في المجال والتخصص الذي يحدده الطالب، مع توفير المستندات المطلوبة، ورفع طلب القبول عَبْر نظام “سفير”، وسيتم إصدار نتائج القبول خلال فترات مختلفة حسب بداية الدراسة.