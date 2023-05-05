“إثراء” و”جمعية السينما” يوقّعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الأفلام

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وقّع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع جمعية السينما، على هامش حفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية في نسخته التاسعة، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 11 مايو الحالي.

واتفق الجانبان على إقامة علاقة تعاونية تستند على تطوير قطاع الأفلام وصنّاعه، وإتاحة الفرصة لصقل مهارات الموهوبين، وإنشاء برامج ومبادرات لتطوير قطاع الأفلام بالمملكة، وتكريم روّاد السينما السعودية والخليجية من خلال المهرجان الذي يقام سنوياُ .

وأكد مدير المهرجان عبدالله الراشد، أهمية تلك الشراكة، مشيرا إلى دور “إثراء” في دعم المشهد السينمائي على المستوى المحلي وصولًا إلى المشاركات العالمية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها المملكة في دعم قطاع الأفلام، الذي يشهد حراكًا إبداعيًا.

وقالت رئيسة جمعية السينما هناء العمير: إن الجمعية تهدف إلى دعم قطاع الثقافة، وتحرص على تحفيز المحتوى السينمائي الإبداعي والهادف، لافتةً إلى أن مركز إثراء من أوائل المؤسسات الثقافية التي دعمت السينما، سواء في الإنتاج أو التطوير وتقديم البرامج والمبادرات.