“إثراء” يختتم فعاليات العيد “عيدنا أضحى” بحضور 76 ألف زائر

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اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” أمس فعاليات عيد الأضحى التي أُقيمت بدءاً من ثاني أيام العيد تحت شعار “عيدنا أضحى”، بحضور 76 ألف زائر من داخل المنطقة وخارجها ودول الجوار.

وشهدت الفعاليات تقديم برامج إثرائية متنوعة وعروض أدائية عن موسم الحج وفعالية ووفرة ماء زمزم، وفعالية “أُحجية الحج” وسرد تاريخ الحجيج وتاريخ الإبل وقوافلها، أقيمت في متحف الطفل، ومعرض الطاقة، ومكتبة إثراء، والسينما، والمسرح، والحدائق، وشملت الفعاليات تنظيم معارض فنية وورش عمل، إلى جانب توزيع هدايا وعبوات ماء زمزم.

وتأتي فعاليات الاحتفال بالعيد التي يقيمها المركز سنوياً من منطلق دوره في تعزيز سُبل التواصل الثقافي والحضاري في المجتمع؛ بوصفه وجهة ثقافة جاذبة لجميع الفئات العُمرية.