“إثراء” يسدل الستار عن مهرجان أفلام السعودية وسط حضور كثيف

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أعلن مهرجان أفلام السعودية الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم هيئة الأفلام، نتائج الفائزين في الدورة التاسعة بجوائز الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية، وذلك في حفل أقيم في القاعة الكبرى بمركز “إثراء”.

وحصد فيلم “مسافات طويلة” جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي – الوثائقي، ونال جائزة جبل طويق لأفضل مدينة سعودية فيلم “العرضة النجدية”، واستحوذ فيلم “تروكاج” على جائزة النخلة الذهبية (الموضوع الوثائقي الفريد)، وأما جائزة النخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم ظفر بها فيلم “قصة ملك الصحافة”، وتمكّن فيلم “تحت سماء واحدة” بالفوز عن جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، وحصل فيلم “طريق الوادي” من إنتاج “إثراء” على جائزة النخلة الذهبية عن أفضل ممثلة للفنانة أسيل عمران.

وعن الأفلام القصيرة، حصد جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي – الروائي القصير فيلم “مكان في الزمن”، وأما فيلم “وحش من السماء” استحوذ على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم أنيمشن، وعن جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول استطاع فيلم “كبريت” الحصول عليها، فيما شاطره فيلم “ترياق” الفوز عن جائزة النخله الذهبية لأفضل تصوير سينمائي وجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، ووسط منافسة بين المشاركون في المهرجان حظي الممثل “حكيم جمعة” بالفوز في فيلم “لاتروح بعيد”، وكذلك الممثلة “فاطمة الشريف” لفيلم “زبرجد” الذي استطاع أيضًا الحصول على جائزة النخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم تمكّن فيلم “زبرجد”.

وأما جوائز مسابقة الأفلام الطويلة، ظفر كل من “أخر السعاة” و “رجل الخشب” بجائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي – الروائي الطويل، بينما تقدّم فيلم “عبد” بجائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو منفذ، وأما فيلم” أغنية الغراب” نال جائزتين عن النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي وجائزة لجنة التحكيم، وأما فيلم “المكان المهجور”حصدا جائزة النخلة الذهبية لأفضل تصميم صوت، وعن جائزة أفضل مونتاج وأفضل فيلم طويل”عبد” وأما أفضل ممثل “عصام عواد”، فيما خطفت” الممثلة “أسيل عمران” من فيلم “طريق الوادي” جائزة النخلة الذهبية لأفضل ممثلة.

كما تخلل مهرجان أفلام السعودية الإعلان عن نتائج سوق الإنتاج الذي شهد حضور 20 ألف زائر على مدى 6 أيام حيث أعلنت لجنة التحكيم أسماء الأفلام الفائزة أمس مع إسدال الستار عن فعاليات السوق، وسط حضور حشد من المهتمين من صنّاع الأفلام والسينمائيين والإعلاميين، حيث توزعت جوائز لجنة التحيكم في أربع مسارات شملت التطوير مابعد الإنتاج، دعم الإنتاج، وجوائز من جهات داعمة إذ بلغت قيمتها 2.5 مليون ريال موزعة على 15 فيلما، وذلك وفقًا لـ 3 معايير وهي المعيار الفني والمعيار الاقتصادي، علاوةً على المعيار التجاري أو التسويقي، كما تخلل سوق الإنتاج 11 فعالية بين تطوير وتدريب وعقد شراكات بين الجهات المشاركة، وتضمن السوق عرض الأفلام المشاركة بواقع 26 فيلمًا، إلى جانب منصات جهات الإنتاج و صنّاع الأفلام فيما زخر السوق بإبرام العديد من الإتفاقيات وسط مشاركة 14 جهة إنتاج طيلة أيام السوق.