“إثراء” يطلق فعاليات الفورمولا 1 في المدارس

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أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمس, فعاليات فورمولا 1 في المدارس، بحضور أكثر من 500 طالب وطالبة والعديد من المهتمين في التحدي والاستشكاف وخوض غمار المنافسة.

ويترقب الجمهور فوز 3 فرق من بين 15 فريقاً مشاركاً في التصفيات نصف النهائية من 5 مدن في المملكة؛ وذلك استعدادًا للتصفيات النهائية التي ستقام في دولة سنغافورة خلال شهر سبتمبر 2023.

وتضمنت الفعاليات جلسات حوارية وتصاميم تحاكي تصميم السيارات، وعرض قدمته بطلة السباقات أمجاد العمري (مهندسة ميكانيكية متخصصة في مجال الأتمتة والروبوتات والتقنيات الحديثة)، عن مراحل رحلتها في تصنيع وتصميم السيارات، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء والمشاركين في مجال السباقات لتسليط الضوء على صناعة الحدث والبصمة في عالم السباقات.