إجبار بيكيه على ارتداء “قميص شاكيرا” أمام الملايين

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سيعيش جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني أزمة حقيقة، إذ من المرجح أن يرتدي قميص ناديه في إحدى المباريات خلال الفترة المقبلة وهو يحمل اسم شريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا كجزء من بنود عقد الرعاية بين النادي الكاتالوني وشركة “سبوتيفاي” الراعية للفريق.

ولعب برشلونة بقميص يحمل شعار المغني الكندي الشهير دريك في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بعد وصول مغني الراب المعروف إلى 50 مليار استماع عبر التطبيق.

ويلزم عقد “سبوتيفاي” برشلونة على الترويج للمغنيين والأغاني خلال المباريات من خلال وضع شعار أو اسم المغني على منطقة الصدر.

ووفقاً لشبكة “إي إس بي إن” فإن اسم شاكيرا سيظهر على قميص برشلونة، النادي الذي يلعب له بيكيه منذ 2008 على غرار ما حدث مع دريك، كون المغنية ستصدر أغنية جديدة وترغب الشركة بالترويج لها.

وباتت شاكيرا على وشك إصدار أغنية “مونوتونيا” والتي يعتقد بأنها ستتحدث فيها عن انفصال الطرفين والذي أعلن في مطلع يونيو من العام الماضي.

وارتبط بيكيه بشاكيرا منذ عام 2010 وأثمرت العلاقة عن طفلين، قبل أن يتم إعلان انفصالهما بشكل رسمي منتصف العام الجاري.