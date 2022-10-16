إجراءات وقائية لتسخير بيئة آمنة للمعتمرين

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تواصل الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الشريف جهودها في الحفاظ على البيئة الصحية الآمنة للمصلين والمعتمرين.

وحول الإجراءات الوقائية لتوفير البيئة الأمنة والصحية، سخرت الإدارة العامة كافة التجهيزات والعاملين الذين يبلغون أكثر من 850 عاملًا ومشرفًا ومختصًّا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وعرضت “قناة السعودية” بعض الأجهزة المختصة التي تعمل على قياس واستشعار الأجواء في الحرم المكي من التلوث وتمكين المعقمات تطهير كافة الناطق لاسيما مع توافد المعتمرين للقيام بمناسكهم، مع توفير كافة الخدمات وتيسيرها للمصلين والمعتمرين.

#نشرة_الظهيرة | مراسل #قناة_السعودية والحديث حول تسخير أنظمة بيئية حديثة وإجراءات وقائية؛ لبيئة آمنة وصحية للمصلين والمعتمرين. pic.twitter.com/C32BTaroPd — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) October 16, 2022

كما تعمل الإدارة العامة على تسخير كافة الإجراءات، حيث تجوب أجهزة الاستشعار كافة الزوايا تزامنًا مع كثافة الوافدين للحرم المكي، فهناك أكثر من 1400 معدة وتقنية على مدار 24 ساعة تعمل على تسخير الأجواء الصحية، فضلًا عن توزيع الكمامات والمعقمات على أرجاء الحرم المكي.