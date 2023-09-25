إجراء أكثر من 62 ألف جلسة علاجية للتأهيل الطبي بالمنشآت الصحية بنجران خلال 6 أشهر

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أجرت مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفيات صحة نجران 62366 جلسة علاجية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث خصصت 10 أقسام للعلاج الطبيعي بالمستشفيات، وعيادة بمركز الرعاية الصحية الأولية بالمشعلية، وذلك تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة.

وأوضحت صحة نجران أن عدد جلسات المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغت 45733 جلسة، فيما بلغت جلسات خدمات الطب الطبيعي والتأهيل 14146 جلسة، إضافة إلى 2487 جلسة من خدمات العلاج الوظيفي، مبينة أن الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة التي تم تصنيعها 14 طرفًا صناعيًا، كما تم صناعة 2344 جبيرة مساعدة.

يذكر أن صحة نجران تقدم خدمة التأهيل الطبي والرعاية المديدة في مستشفيات، خباش، حبونا، بدر الجنوب، بواقع 16سريراً، و 6 عيادات تخصصية، منها ثلاث عيادات بمستشفى الملك خالد شملت عيادة تأهيل البتور، وعيادة العلاج الطبيعي بمركز الأورام، وعيادة تأهيل الحروق والجروح، إضافة إلى ثلاث عيادات بمستشفى نجران العام الجديد شملت عيادة تأهيل الإصابات الرياضية، وتأهيل الأعصاب، وتأهيل إصابات الجهاز العضلي الهيكلي.