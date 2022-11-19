إجراء قانوني عاجل يوجه صدمة قوية لـ “رونالدو” قبل المونديال

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يعود إلى مانشستر يونايتد بعد مشاركته في مونديال قطر 2022 مع منتخب بلاده، خاصة وأن الشياطين الحمر قرروا اتخاذ إجراءات ضد الدون بسبب تصريحاته الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة “جارديان، أن مانشستر يونايتد عين محامين لاتخاذ إجراءات ضد رونالدو بزعم انتهاك عقده في مقابلة مع بيرس مورجان، حيث تحدث ضد مالكي النادي وعائلة جليزر ومديره إريك تن هاج.

وتلقى رونالدو، تعليمات بعدم العودة إلى قاعدة تدريب كارينجتون التابعة لمانشستر يونايــــتد بعد مغادرة قطر، ويريد كل من الدون والنادي الانفصال، وليس هناك شك في أن أيامه في مانشستر قد ولت، ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتطور الوضع.

لوا يزال رونالدو مدينًا بحوالي 600 ألف دولار أسبوعيًا حتى يوليو، لذلك يأمل النادي على الأرجح في أن يؤدي اتخاذ إجراء قانوني إلى عرض البرتغالي لإلغاء عقده، وقد يتحول إلى الدوري الأمريكي.

وأصدر يونايتد بيانًا قصيرًا يوم الجمعة تناول موقف رونالدو: “مانشستر يونايتد اتخذ هذا الصباح خطوات مناسبة استجابة للمقابلة الإعلامية الأخيرة لرونالدو، ولن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها”.

ومن المحتمل ألا تنتهي المعركة القانونية بشكل جيد بالنسبة لرونالدو، لذلك يجب عليه الابتعاد عن كرة القدم الأوروبية والركض إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث سيتم تشجيعه، قال إنه يلعب في نهائيات كأس العالم الأخيرة له وليس لديه أي شيء آخر لإثباته.

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