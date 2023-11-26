إجراء قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس بجدة

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أجريت اليوم، مراسم قرعة بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من “نيوم”، والتي تنظمها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للتنس، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك بعد توقيع شراكة مع الرابطة لمدة 5 أعوام حتى عام 2027م.

وأسفرت القرعة عن مجموعتين إذ ضمت المجموعة الأولى “الخضراء” كلاً من الفرنسي آرثر فيلس، والسويسري دومينيك ستريكر، والإيطالي فلافيو كوبولي، ومواطنه لوكا ناردي، في حين ضمت المجموعة الثانية “الحمراء” الفرنسي لوكا فان آش، والأمريكي أليكس ميشيلسن، والصربي حمد مدجيدوفيتش، والأردني عبدالله شلباية.

يُذكر أن البطولة التي تبلغ الجوائز المالية لها 2 مليون دولار أمريكي، سيصاحبها العديد من الفعاليات، والمتمثلة بالعروض المتجولة، والألعاب الحركية، إضافةً إلى وجود فرصٍ لمقابلة اللاعبين والتعرف عليهم.