إجراء 35 قسطرة قلبية في حفر الباطن

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أجرى مستشفى حفر الباطن المركزي ممثل بوحدة جراحة وقسطرة القلب 35 عملية قسطرة قلبية ناجحة وذلك خلال شهر أكتوبر للعام الحالي 2022م.

وأبانت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي عيادات القلب بلغ 1,347 مراجعاً ، فيما وصلت الحالات الإسعافية للجلطات القلبية عالية الخطورة 25 حالة ، ، وبلغ عدد المستفيدين من تنويم عناية القلب 55 مريض

يذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي، قدّم خدماته في وحدة جراحة وقسطرة القلب لـ237 مراجعاً خلال العام 2021م، كما بلغ عدد الحالات الطارئة 150 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التشخيصية والعلاجية 80 حالة وبلغ عدد حالات زراعة منظم صاعق 4 حالات ودراسة كهربائية القلب 7 حالات.

وإضافة انه يتم نقل الحالات من المستشفيات الحكومية والخاصة عبر مشروع الجلطات القلبية وهو نظام موحد يربط المستشفيات الحكومية والخاصة بالمحافظة لمعرفة احتياج مريض القلب والموافقة على استقبال الحالات بشكل طارئ.

ويتم اسعاف الحالات الطارئة عبر الهلال الأحمر ونقله إلى وحدة جراحة وقسطرة القلب مباشرة دون المرور على غرف الطوارئ.

ويعمل في وحدة جراحة وقسطرة القلب 17 كادر صحي ما بين استشاريين وإخصائيين وفنيين يعملون على مدار 24 ساعة ما بين عيادات القلب ووحدة جراحة وقسطرة القلب للتدخل السريع للحالات الطارئة.