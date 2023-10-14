إجلاء مليون مدني من غزة “مستحيل”.. تحذيرات أممية

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فيما يواجه أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة نهاية مهلة إسرائيلية، اليوم السبت، للفرار جنوبا، تتوالى التحذيرات الدولية والأممية.

فقد اعتبر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن هذا الإجلاء أمر خطير للغاية “ويكاد يكون مستحيلا”.

وقال بوريل في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا) “أُقرّ بشكل كامل تحذير (الأمين العام للأمم المتحدة) أنطونيو غوتيريش من أن إجلاء مليون مدني من شمال غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى مكان لا ماء به ولا شراب ولا مأوى في منطقة تحت الحصار أمر فيه خطورة بالغة”.

مروع وخطير

بدوره، دان مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، هذا القرار الإسرائيلي. وقال في بيان نشره على حسابه في تويتر، إن هذا الإجلاء يخالف قوانين الحرب، ولا إنساني.

كما شدد على أن غزة تحولت إلى منطقة حرب، حيث دمرت الطرقات والمنازل، ولم يعد هناك مكان للجوء إليه.

وأكد أن حث المدنيين نساء وأطفالا على الانتقال من منطقة مكتظة إلى أخرى، دون وقف إطلاق النار أو مساعدة، أمر مروع وخطير للغاية.