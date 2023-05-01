إجلاء 45 مواطنًا و88 من رعايا الدول من السودان إلى جدة

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واصلت المملكة إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الصديقة من السودان، حيث وصل إلى أراضيها، 45 مواطنًا، و88 من الرعايا ممن تم إجلاؤهم من السودان.

كما وصل 36 باكستانيًا إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، و52 شخصًا من جنسيات عُمانية، وباكستانية وأمريكية ونيبالية عبر سفينة الملك “الدرعية” التي وصلت لمدينة جدة.

من جانبها عبرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان عن تقدير السلطنة للمملكة العربية السعودية على تعاون الجهات المختصة لديها في تسهيل عملية الإجلاء عبر مدينة جدة بواسطة البحرية الملكية السعودية.

وكانت القوات الجوية الملكية السعودية قد أجلت خلال اليومين الماضيين، نحو 185 شخصًا من رعايا جنوب أفريقيا، وزامبيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، وإريتريا، والمملكة المتحدة، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

وبلغ إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصًا، بواقع 184 مواطنًا، ونحو 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 جنسية.

ووفرت المملكة كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.