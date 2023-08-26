إحالة حديث منسوب لمدير الاحتراف بالشباب لاتحاد الكرة

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة رجاء الله السلمي، إحالة حديث منسوب لمدير الاحتراف بالشباب ماجد المرزوقي لاتحاد الكرة، بسبب تصريحات المنسوبة له قبل ساعات تعليقا منه على انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال.

وكتب السلمي عبر حسابه الشخصي على منصة “X” المعروفة بـ”تويتر” سابقا: “إشارة إلى ما تم تداوله اليوم من حديث منسوب لمدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي، أود الإيضاح أنه قد وردت الشكوى المشار لها إلى سمو وزير الرياضة، وتمت إحالتها في حينه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بحكم الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، والنظر في مضمون الشكوى، والتحقق منها، وتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.

وفي وقت سابق أصدر المرزوقي بياناً قال فيه إنه يتحمل المسؤولية عما يقوم به، مشيراً إلى أنه يقوم بالتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل تقديمها، نظراً لوجود شكوك لديه تم توضيحها لوزير الرياضة.

وأشار إلى الضغوط التي يتعرض لها من لجنة الاحتراف لإكمال الطلب عبر النظام، مؤكداً أنه قد قدم جميع المراسلات التي تمت وما تلقاه من ردود من اللجنة التي تطالبه بإكمال الطلب دون التحقق. وأكد أن اللجنة أبلغته أن عدم الامتثال لتعليمات اللجنة وطلباتها يعد مخالفة نظامية وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.

وبطالب المرزوقي وزير الرياضة بحمايته كشخص مسؤول يقوم بواجبه، وطلب توجيهه لما يرونه مناسباً في هذا الصدد. وأكد أنه لن يقبل أي توجيه إلا من وزير الرياضة.

وأكد أن اللجنة طالبته بإدخال البيانات دون التحقق منها أو مراجعتها؛ وذلك بعد طلب نادي الهلال تسجيل اللاعب في أسرع وقت ممكن.