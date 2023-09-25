إحالة 11 شخصاً للنيابة إثر مشاجرتين جماعيتين

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تمكنت شرطة محافظة الطائف من القبض على 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة.

وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أنه جار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئياً بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

كما ألقى الأمن العام القبض على 3 مواطنين في محافظة الخرمة؛ إثر مشاجرة وقعت بينهم في أحد الأماكن العامة.

ولفت إلى أنه جرى إيقاف الأشخاص الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجارٍ القبض على من وثق ونشر محتوىً مرئياً بالواقعة لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.