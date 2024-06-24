إحباط تهريب قات وحشيش بجازان

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أسفرت الحملات الأمنية المكثفة لرصد ومحاربة جرائم المخدرات بالمملكة، عن ضبط وإحباط تهريب كميات من المواد المخدرة في جازان.

وتمكّنت دوريات الأفواج الأمنية، من إحباط تهريب 58 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدرة، إلى جانب 190 كيلوغراماً من نبات القات المخدر، أحبطتها الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة جازان، تهريب 315 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وتهريب 11 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة في قطاع الدائر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية المناطق.