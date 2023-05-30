إحباط محاولة تهريب أكثر من 90 كجم من الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية

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نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط محاولة تهريب أكثر من 90 كيلو جرام من الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية.

وأوضحت «الهيئة» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه تم العثور على الأدوية مُخبأة في إرسالية واردة عبر مطار الملك خالد الدولي، مشيرة إلى أن هذه الأدوية من مادة «البريجابالين» المحظورة.

وتشدد الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، والرقم الدولي (00966114208417)، مشيرة إلى أنها تستقبل من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.