إحباط محاولة تهريب وترويج أكثر من 2 كجم من الكوكايين في الرياض وجدة

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أحبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، اليوم (الأحد)، محاولة تهريب وترويج 2.2 كيلو جرام من الكوكايين بالرياض وجدة والقبض على مهربيها ومروجيها، وهم مقيم من الجنسية النيجيرية و3 مواطنين.

وأوضحت الشرطة، أن أدوار المتهمين الإجرامية تمثلت في تهريب المقيم مادة الكوكايين بمحافظة جدة وتزعم أحد المواطنين عصابة من شخصين لتنفيذ عمليات الترويج في الرياض باستخدام أساليب إجرامية منظمة، وضبط بحوزتهم الكمية المعلنة ومبلغ مالي.

واضافت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.