إحصائيات خطيرة عن الاضطرابات النفسية في المملكة.. تعرف على الفئة الأكثر عُرضة للإصابة

قدمت قناة الإخبارية، تقريرًا على إحصائيات إضرابات الصحة النفسية في المملكة العربية السعودية، وذلك نقلًا عن المركز الوطني للصحة النفسية، والذي قدم أرقامًا تدعو للقلق خاصة بسبب انتشار الأمراض النفسية المزمنة بين الشباب.

وقال بيان المركز الوطني للصحة النفسية: “يعاني ما يزيد عن 10 ملايين شخص فوق سن الـ 18 عامًا من أكثر من إدمان أو اضطراب واحد في الصحة النفسية”.

وأكد المركز ، أن هناك ما يزيد عن 83 % من السعوديين الذين شخصوا بالاضطرابات النفسية في حاجة إلأى علاج لـ الصحة النفسية ولكنهم لا يسعون إلى ذلك، تلقي أي نوع من العلاج بعد تشخيصهم”.

وأشار، أن هناك شخصين من أصل 5 بالغين، تنطبق عليهم معاير اضربات الصحة النفسية في المملكة، وأن 75 % من الأمراض المزمنة النفسية تبدأ في سن الـ 24 عاما و% 50 في يبدأ في سن الـ 14 عاما.