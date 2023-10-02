إحصائية حول “الرعاية الرياضية.. والعلامات التجارية” تظهر كيف تواكب السعودية ركب التقدم في الساحة الرياضية

المناطق_الرياض

قدمت منصة TrendX إحصائية جديدة حول “الرعاية الرياضية.. والعلامات التجارية” تظهر كيف تواكب السعودية ركب التقدم في الساحة الرياضية.

وكشفت الإحصائية في البداية عن أعلى القطاعات إنفاقًا في مجال الرعاية الرياضية 2022، حيث جاءت الملابس والسلع الرياضية في المقدمة بواقع 1.8 مليار دولار، ومن بعدها المشروبات بواقع 610.3 مليون دولار، ثم البنوك والمال بـ 464.7 مليون دولار.

وسلطت الضوء على عائدات الأندية السعودية من عقود الرعاية الرياضية في 2022، حيث بلغ الإجمالي 455 مليون ريال، ووصل عدد الرعاة والشركاء 106 راعاة.

وبلغت عائدات نادي الهلال 208.6 مليون ريال، في حين بلغت عائدات النصر 97.8 مليون ريال، أما الاتحاد فوصلت إلى 86.7 مليون ريال، والشباب 24.6 مليون ريال.

وسلطت الإحصائية الضوء على أثر وجود رونالدو بنادي النصر، حيث صنف لاعب نادي النصر السعودي على أنه أكثر الرياضيين قابلية للتسويق في العالم لعام 2022، وزاد عـــــــــدد متـــابعي الحســـــــــاب الـــــرسمــــــــي لنـــــادي النصـر عــــــلى “إنستقرام”، خلال ساعة من التوقيع 1.5 مليون متابع.

فيما زاد عــــــــدد متابعي حساب النصر على تويتر خلال أيام من إعلان التوقيــــــــــــــــــع 500 ألف متابع، وبلغ عدد مـــــــرات الإشـــــــارة لحســــــاب النصـــــر فــــــي منشــــــــورات ومــــــــــواد عبر العالم 12.8 مليون مرة، وغيرها من الفوائد.

للاطلاع على الإحصائية كاملة اضغط هنا.