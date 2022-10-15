إحصائية تكشف| السعودية ضمن أكثر 10 دول إصابة بـ “مرض السكري”

كشف البروفسور عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجمعية العلمية لداء السكري، أن المملكة من الــ 10 دول الأكثر إصابة بمرض السكر، موضحًا، أن الرياضة والغذاء الصحي تقلل من الإصابة بمرض السكري.

وقال البروفسور عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجمعية العلمية لداء السكري، في تصريحات متلفزة لقناة الإخباراة: “تعتبر المملكة من الدول الـ 10 الأكثر إصابة بمرض السكري، فكيف نُعالج هذه المشكلة”.

وأكمل: “علينا تجنب السمنة، وفي البلديات والمدن الكبيرة خاصة جدة والرياض عملوا أماكن لمزاولة الرياضة، وهذا غير مكلف للناس سواء الجري أو الهرولة، وذلك لمنع مرض السكر في السعودية”.

وأضاف: “من واجنا كـ أطباء علينا أن ننصح الناس بمزاولة الرياضة والغذاء الصحي، لأن شبابنا عند دخول سن الجامعة يكون فيهم حوالي 20 في المئة، يعانون من مضر السمنة بسبب الوجبات السريعة”.