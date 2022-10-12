“إحكام” : السماح بنقل طلب تملك العقار من المتوفي إلى الورثة وفق هذه الشروط

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أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) إمكانية نقل الطلب من المتوفى إلى أحد ورثته بعد تقديم خطاب رسمي مرفق به حصر الورثة ووكالة من جميع الورثة لاستكمال إجراءات نقل الطلب والتأكد من وجود حساب قائم في المنصة للوريث المراد نقل طلب المورث إليه.

وأوضحت الأمانة بحسب المصدر ، أنه سيتم إيقاف استقبال كافة طلبات تملك العقارات التي لا يملك أصحابها مستمسكات شرعية على منصة إحكام بعد انتهاء المهلة المحددة في الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الحالي باستثناء طلبات التعديل الشكلي على الصكوك.

وأشارت الأمانة إلى عدم أية استثناءات في تطبيق الشروط والضوابط لأي منطقة من مناطق المملكة.

وحول آلية الإعفاء من المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي أوضحت الأمانة أنه عند استلام الطلب من المستفيد عبر البريد الإلكتروني مرفقاً به مشهد من الضمان الاجتماعي وبعد دراسته والنظر في أحقيته يتم رفعه للإدارة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة.