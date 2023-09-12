إختتام معرض رحلة فن بمشاركة سعودية كبرى

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أُسـدل الستار على ختام معرض رحلة فن بمكتبة المعادي بالقاهرة بجمهورية مصر العربية ويعتبر هذا المعرض الملتقى الدولي الثامن لمجموعة مسلة ارت وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية لدعم المواهب يمثلها الرئيس التنفيذي سمو الأميرة أضواء بنت فهد آل سعود والإتحاد الدولي لمنظمات السلام العالمي والإتحاد الدولي للمثقفين العرب برئاسة سمو الشيخة نوال الصباح وقد شمل المعرض أكثر من 70 عملًا فنياً وشارك به مايزيد عن 65 فناناً من مختلف الدول العربية والأجنبية .

وقد أقيم حفلاً تكريمياً للمشاركين في المعرض بنهاية الملتقى وبدأ الحفل بكلمة للدكتورة وفاق الحسن رئيسة مجموعة مسلة ارت قدمت شكرها لجميع الحضور و المشاركين في هذا الملتقى والداعمين و ضيوف الشرف وأعلنت عن مشاركة ١٢ دولة عربية وأجنبية من المملكة العربية السعودية و جمهورية العراق و المملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية مصر العربية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب وسوريا ولبنان واليمن وتونس وفرنسا .

تلاها كلمة للدكتور محمد الحفني الرئيس التنفيذي لمنظمات السلام العالمي و الذي أشاد بالجهود المبذولة بالمعرض وأعرب عن تقديره وإعتزازه للقائمين على إنجاح فعاليات الملتقى .

وقدم الدكتور أحمد الحربي المشرف العام على الملتقى ونائب رئيس مجموعة مسلة ارت شكره وثنائه لجميع الحضور وعدد أبرز مناقب الفن التشكيلي لما يحتويه من جوانب إنسانية وإبداعية و تواصل بين شعوب العالم وعبر أيضاً عن سروره بهذه المشاركة السعودية المتميزة والتي تأتي كأكثر الفنانين المشاركين في هذا التفاعل العالمي الفني والذي بلغ عددهم ( 29 ) من الفنانيين والفنانات مما يعطي دلالة على تأصل الفن التشكيلي والإهتمام الكبير بها من أفراد وجمعيات توحد عملها تجاه إبراز هذا الفن العالمي والذي يعد من أبرز روافد رؤية المملكة 2030 ، و اضاف ” الحربي ” أن المشاركين والمشاركات من السعودية اضافوا لهذا اللقاء صبغة التراث السعودي الأصيل وذلك من خلال نوعية مشاركتهم بالمعرض مما ساهم بإرتفاع المستوى الفني للمعرض .

بعد ذاك توالت فقرات الحفل وقدمت إحدى الفرق الموسيقية فقرة أشاد بها الحضور وفي نهاية الحفل تم تكريم الفنانين المشاركين ومنهم سيدة الدراما العربية عفاف شعيب بدرع وجائزة انتي الحياة التي تمنحها مجموعة مسلة ارت للمرأة وتم تكريم الشيخة نوال الصباح لدورها المستمر في دعم المجموعة والشيخة الدكتورة هند القاسمي ورئيس جامعة بور سعيد معالي أ. د. آمين ابراهيم وايضاً تم تكريم د. وهاد سمير عضو المجلس القومي للمرأة في القاهرة وكذلك تم تكريم الخبير المثمن الدكتور عادل فريد وسيدة الأعمال الأستاذة أميرة الحسين والناقد الفني خالد البدير ثم تم تكريم جميع الفنانين والفنانات .