إخضاع صناديق التمويل لقواعد حساب زكاة الأنشطة

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وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات جديدة على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، ويهدف التعديل إلى خضوع صناديق التمويل المباشر وغير المباشر لقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.

وبحسب مسودة التعديلات الجديدة، التي اطلعت «عكاظ» على نسخة منها، شملت إضافة أنشطة تمويل البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية.

وأضافت التعديلات فقرة تنص على أنه، تعد جميع مصادر أموال صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة. وأكد التعديل أن تكون الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي، كما اقترح التعديل، أن تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر.