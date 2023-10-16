إخلاء الكنيست الإسرائيلي بعد رشقة صاروخية.. ومجلس الأمن يجتمع الليلة

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بإخلاء الكنيست بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

ونُشرت لقطات للحظة هروب ومغادرة الوزراء بما فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

كما دوت انفجارات ضخمة في مدينة القدس وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب.

اجتماع مجلس الأمن الدولي

ويجتمع مجلس الأمن الدولي الليلة في الساعة «22,00 ت غ» لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما أكدت الامم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.

ووزعت روسيا الجمعة على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب المصادر المذكورة.

وتدين مسودة القرار الذي تقدمت به موسكو واطلعت عليه «فرانس برس» نهاية الأسبوع الماضي، بشدة كل أشكال العنف والاعمال العسكرية بحق المدنيين.

كما تقدم البرازيل، التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر، مشروع قرار يدين هجمات حماس على إسرائيل.

ويستدعي تبني أي قرار في مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل من أصل 15، من دون أن تلجأ أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إلى حق النقض (الفيتو).

مجازر الاحتلال

أعلن المكتب الحكومي بغزة، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 371 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ بداية العدوان.

وقال المكتب الحكومي أن المجازر الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد نحو 2808 شهداء، وإصابة 10850 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأكد المكتب الحكومي تفاوت عدد الشهداء في هذه المجازر، بين 3 شهداء في أقل المجازر عدداً مثل عائلات رضوان وأبو الريش وعلوان، و42 شهيدا في مجزرة عائلة النجار، وبعض هذه العائلات قد مسحت فيها الأسرة بالكامل من السجل المدني، مثلما حدث مع أسر من عائلات شهاب والنجار والمقارنة ونوفل والدلو.

المساعدات الإنسانية

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأهمية توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بصورة عاجلة، ودعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وحماية المدنيين ومنع استهدافهم.

واستعرض الرئيسان، خلال اتصال هاتفي، أجراه بوتين، التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مسألة المساعدات الإنسانية في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين.

وأضاف ميلر: «ناقش الوزير بلينكن مع رئيس الوزراء نتنياهو التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء في المنطقة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين».