إخلاء طبي لمواطن حالته حرجة من بودابست

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تابعت سفارة المملكة لدى بودابست بالتنسيق مع وزارة الصحة، نقل مواطن حالته حرجة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لاستكمال علاجه.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة الدائم على المواطنين في الداخل والخارج، حيث استدعت حالة المواطن الطبية نقله لاستكمال علاجه في المملكة.

يشار إلى أن مجلس الشورى، وافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي من 41 مادة، يهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بِنْيته الأساسية وفْق التقنيات الحديثة، والذي يهدف لتقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية.